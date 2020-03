Szumowski: Najgorsze przed nami. Nie czuję powiewu optymizmu

Minister zdrowia przewidywał, że pod koniec ubiegłego tygodnia liczba zakażonych koronawirusem w Polsce będzie czterocyfrowa. Według najnowszych danych, badania potwierdziły SARS-CoV-2 u 649 osób w naszym kraju. Czy mniejsza od przewidywanej liczba przypadków to powód do optymizmu?

Szef resortu zdrowia przyznał, że na razie nie czuje "powiewu optymizmu" w związku z sytuacją. Zaznaczył, że nie ma danych pozwalających przewidzieć, kiedy można się spodziewać spadku liczby zakażeń. - To pierwszy wybuch tego wirusa na świecie. Mówienie, że on będzie - tak jak grypa - sezonowy jest wróżeniem z fusów - ocenił.

Zdaniem Szumowskiego, z uwagi na to że w Polsce koronawirus równomiernie występuje we wszystkich województwach nie ma uzasadnienia, by zamykać całe regiony kraju jak we Włoszech czy w Hiszpanii.

Co można zrobić, by nie zakazić się koronawirusem? - Jedynym sposobem ochrony jest siedzieć w domu. Jeżeli wychodzimy do lasu czy gdzieś, to nie po to, żeby siedzieć przy grillu i nie po to, żeby pójść z dziećmi na plac zabaw - powiedział minister zdrowia.