Wielka Brytania: Największy dobowy wzrost liczby ofiar epidemii

Jak dotąd na Wyspach pod kątem koronawirusa przebadano ponad 90 tysięcy osób.

W poniedziałek w orędziu do narodu premier Boris Johnson wezwał obywateli do pozostawania w domach, by dzięki temu zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.



Zgodnie z decyzją rządu, Brytyjczycy mogą opuszczać domy tylko w konkretnych przypadkach, np. by zrobić zakupy spożywcze lub medyczne, udać się do pracy, jeśli nie ma innej możliwości oraz - raz dziennie - by samotnie lub w towarzystwie członków gospodarstwa domowego uprawiać sport.



Zamknięte zostały wszystkie sklepy, które nie oferują niezbędnych do życia produktów, w tym z odzieżą i elektroniką.



W miejscach publicznych obowiązuje zakaz spotkań więcej niż dwóch osób. Nie wolno organizować imprez towarzyskich, w tym wesel.

Prace na budowach nie zostały wstrzymane.