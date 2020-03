WHO: Czas na działanie był miesiąc temu

- Ten wirus jest wrogiem publicznym numer jeden - powiedział w środę dyrektor generalny WHO.

Tedros podkreślił, że przedstawiciele służby zdrowia nadal uważają, że istnieją możliwości walki z wirusem. - Czas na działanie był właściwie miesiąc temu, dwa miesiące temu, ale nadal wierzymy, że jest szansa. To jest druga szansa, której nie powinniśmy zmarnować i robić wszystko, by stłumić i opanować tego wirusa. To jest odpowiedzialność spoczywająca na nas wszystkich, szczególnie na liderach politycznych - dodał.