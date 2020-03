Erdogan: Turcja pokona koronawirusa w ciągu 2-3 tygodni

Zgodnie z opublikowanymi w środę danymi, z powodu koronawirusa w Turcji zmarło 59 osób. Łączna liczba potwierdzonych przypadków to 2433. W kraju wykonano do tej pory około 33 tys. testów.

W telewizyjnym orędziu do narodu, Erdogan powiedział, że Turcja jest przygotowana na każdy scenariusz wybuchu epidemii. Zaapelował do obywateli, by w tym czasie wykazali się cierpliwością i zrozumieniem.

- Czekają nas wspaniałe dni, tak długo jak przestrzegamy ostrzeżeń, pozostajemy czujni i ostrożni. Życie każdego obywatela jest dla nas równie cenne. Dlatego mówimy: Zostańcie w domu - powiedział Erdogan.