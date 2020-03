Trzaskowski: Warszawiacy będą nadal płacić za parkowanie

- Gdy zwolnimy samochody z opłat mielibyśmy 100 proc. zajętych miejsc do parkowania - wyjaśniał. Dodał, że wówczas osoby, które chcą np. udać się do szpitala czy zanieść zakupy osobie starszej musiałyby "krążyć szukając miejsca do zaparkowania".

Na pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty, że władze Warszawy ograniczyły liczbę kursujących autobusów i tramwajów, przez co w kursujących środkach komunikacji publicznej zaczął panować ścisk, Trzaskowski odparł, że władze miasta "przerzucilły się na elastyczne zarządzanie" komunikacją miejską ponieważ "mieli problem z obsadą motorniczych i kierowców".

Trzaskowski zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach "tylko 24 proc. warszawiaków korzystało z komunikacji miejskiej w ostatnich dniach". Jak mówił w 99 proc. autobusów i tramwajów nie było nadmiernej liczby pasażerów.

Pytany o organizację wyborów prezydenckich 10 maja Trzaskowski przyznał, że "nie wyobraża sobie tego".