Andrzej Duda modlił się na Jasnej Górze

"Wobec wciąż „szalejącej” pandemii #koronawirus.a z modlitwą za Ojczyznę i rodaków rozsianych na świecie na #JasnaGóra przybył prezydent RP @AndrzejDuda. Uczestniczy w wieczornej modlitwie Polaków #ApelJasnogórski w kaplicy #MatkaBoża, podczas którego śpiewne są też Suplikacje" - taki wpis pojawił się na profilu JasnaGoraNews na Twitterze.

Oprócz prezydenta, do Częstochowy pojechał m.in. minister Adam Kwiatkowski. Nabożeństwo prowadził bp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Wobec wciąż „szalejącej” pandemii #koronawirus.a z modlitwą za Ojczyznę i rodaków rozsianych na świecie na #JasnaGóra przybył prezydent RP @AndrzejDuda. Uczestniczy w wieczornej modlitwie Polaków #ApelJasnogórski w kaplicy #MatkaBoża, podczas którego śpiewne są też Suplikacje. pic.twitter.com/IztWC6MAet — JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews) March 26, 2020

W wieczornym Apelu Jasnogórskim wzięło udział co najmniej 10 osób. Od 25 marca do 11 kwietnia obowiązują w kraju nowe zasady ograniczające gromadzenie się. W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w obrzędach liturgicznych może brać udział maksymalnie pięć osób.

- Regulacja jest daleko idąca w stosunku do tego, co było. Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do pięciu osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych - tłumaczył minister Łukasz Szumowski.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce to 1221. Z powodu choroby zmarło 16 osób.