Liczba zarażonych wirusem w USA większa niż w Chinach AFP

Do czwartku wieczorem (czasu lokalnego) w USA wykryto co najmniej 82100 przypadki koronawirusa SARS-CoV-2 co oznacza, że pod względem liczby wykrytych zarażeń Stany Zjednoczone wyprzedziły Chiny, gdzie jak dotąd wykryto 81340 zarażeń. Obecnie liczba zarażeń w USA jest nawet wyższa - przekroczyła już 85 tysięcy.