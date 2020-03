Sondaż: 23,8 proc. Polaków w ogóle nie wychodzi z domów

Ministerstwo Zdrowia regularnie apeluje do Polaków, aby - jeśli to możliwe - nie wychodzili z domu w związku z zagrożeniem jakie stwarza koronawirus SARS-CoV-2.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy w związku z epidemią ograniczyli swoje wyjścia z domu.

Na tak zadane pytanie 23,8 proc. respondentów odpowiedziało: Tak, w ogóle nie wychodzę z domu.

61,6 proc. stwierdziło, że wychodzi tylko wtedy, gdy jest to konieczne (na zakupy lub do pracy).

9,8 proc. przyznało, że oprócz niezbędnych wyjść pozwala sobie na krótkie spacery dla relaksu.

4,8 proc. twierdzi, że nie ograniczyło wyjść z domu w czasie epidemii.

- Na ograniczenie wyjść jedynie do koniecznych przypadków zdecydował się większy odsetek kobiet (64%) niż mężczyzn (59%). Takie rozwiązanie wybrały też częściej 2 na 3 osoby w wieku od 25 do 34 lat i niewiele mniej respondentów posiadających wyższe wykształcenie. Opuszczanie domu, jedynie, gdy jest to niezbędne deklaruje 70% uczestników badania zarabiających od 3001 do 5000 zł i blisko 3 na 4 osoby z miast wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.