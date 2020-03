Sejm zbierze się częściowo na galerii?

– Szczegóły organizacyjne związane z najbliższym posiedzeniem izby zostaną omówione i przedyskutowane przez Prezydium Sejmu w piątek. Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego będą opracowane na podstawie i w porozumieniu z głównym inspektorem sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia – podkreśla.

Z naszych ustaleń wynika, że obrady zostaną prawdopodobnie maksymalnie skrócone. Oznacza to, że posłowie nie zajmą się ustawą budżetową, lecz jedynie przygotowywanymi przez rząd nowymi rozwiązaniami mającymi wesprzeć przedsiębiorców w walce z koronawirusem.

I posiedzenie ma się odbyć w nieznanych dotąd okolicznościach. Bardzo prawdopodobnym wariantem jest zorganizowanie go na sali plenarnej, ale z wykorzystaniem galerii dla gości. Miałoby to służyć maksymalnemu rozproszeniu posłów. Oczywiście uniemożliwiłoby to użycie elektronicznego systemu głosowań. Odbyłyby się one za podniesieniem ręki.

Sposób organizacji posiedzenia od wielu dni jest tematem dyskusji polityków i ekspertów. Padały m.in. propozycje, by posłowie oddawali głos, wchodząc na salę obrad pojedynczo, albo głosowali w innych salach sejmowych za pomocą tabletów. Ograniczeniem jest regulamin Sejmu, którego art. 7 głosi, że „na posiedzeniach Sejmu posłowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca na sali posiedzeń".

Konstytucjonalista z UW prof. Ryszard Piotrowski twierdzi, że pomysł rozproszenia posłów na sali obrad i galerii jest jednak akceptowalny na gruncie prawnym. – Jeśli będą zapewnione: możliwość debaty, respektowanie praw opozycji, a także dostęp mediów do sali obrad, to rozwiązanie nie budzi zastrzeżeń natury konstytucyjnej – mówi.

Jednak na pewno nie uspokoi to wszystkich polityków, szczególnie odkąd koronawirusa stwierdzono u posła i ministra środowiska Michała Wosia. Obecnie w Sejmie obowiązuje ograniczona możliwość wstępu do budynków, wchodzącym mierzona jest temperatura, a większość pracowników Kancelarii Sejmu pracuje zdalnie.