„Wózki apokalipsy” w moskiewskich marketach

Moskiewskie sklepy przygotowują się do napływu klientów w związku z epidemią koronawirusa. Rosyjski portal Retail-loyalty.org podaje, że jeden ze stołecznych marketów przygotował już przy kasie wózki, wypełnione produktami i towarami, które mogą się przydać w czasie kwarantanny. W środku można znaleźć m.in. papier toaletowy, olej, cukier, makaron i mąka. Cena wózka zależy od zawartości i waha się od 2500 do 3500 rubli (równowartość 150-200 złotych).

Rosyjscy internauci już żartobliwie określiły akcję „wózkiem panikujących”, a nawet „wózkiem apokalipsy”. Z doniesień medialnych wynika, że podobne wózki pojawiają się również w innych stołecznych sklepach.

Wszystko po to, by uniknąć zamieszania i zatłoczenia sklepów. Zainteresowani większymi zakupami podchodzą do wcześniej przygotowanych wózków, reszta spokojnie robi zakupy.

W Rosji zanotowano dotąd 147 przypadków infekcji koronawirusem. Oficjalnie nie podano jeszcze, by ktokolwiek zakażony zmarł.