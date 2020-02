Ukraińcy ze statku Diamond Princess nie chcą wracać na Ukrainę

20 lutego Ukraina ewakuowała 45 swoich obywateli z chińskiego Wuhan. Na dwutygodniową kwarantannę zostali skierowani do sanatorium MSW w miejscowości Nowe Sanżary. Tam doszło do starcia lokalnych mieszkańców z policją, w czasie którego dziesięciu funkcjonariuszy zostało rannych. Autobus z ewakuowanymi z Chin Ukraińcami został obrzucony kamieniami. W konsekwencji przy pomocy Gwardii Narodowej autobus dotarł do sanatorium, ale by uspokoić mieszkańców zamieszkać z ewakuowanymi postanowiła minister zdrowia Zoriana Skałecka.