Koronawirus w Europie. Koniec karnawału

Chorwacji nie pomogło nawet odwołanie wszystkich szkolnych wycieczek do sąsiedniego kraju. Podobnie uczyniła Grecja. Kuwejt zaś – zaniepokojony szybkim rozprzestrzenianiem się epidemii w sąsiednim Iranie – zawiesił lotnicze połączenia z Włochami. Te zaś z kolei – jako jedyny kraj europejski – przerwały wszelkie połączenia lotnicze z Chinami. Będzie to duży cios dla włoskiej turystyki – kraj odwiedzało 5 mln Chińczyków rocznie.

Kościoły są otwarte

– Na ulicach wcześniej mówiono, że to wszystko wina Azjatów, że za dużo jest u nas przyjezdnych. Nagle wszyscy się zorientowali, że teraz w Europie traktują Włochów tak, jak u nas wcześniej Chińczyków. We Frankfurcie na przykład Deutsche Bank kazał włoskim pracownikom zostać w domach – powiedziała „Rzeczpospolitej" mieszkająca w Wenecji Ewa Górniak Morgan, autorka książki „Venice my love".