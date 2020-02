Zamknięte muzea i opery, odwołane mecze

To szósta w dziejach funkcjonującego od 1778 roku Teatro alla Scala decyzja o zawieszeniu wszystkich wydarzeń w trakcie sezonu. Po raz pierwszy podjęto ją jednak z powodu nasilającej się epidemii, poprzednie takie przypadki spowodowane były kłopotami finansowymi mediolańskiej opery lub ogłoszoną we Włoszech żałobą.

Zamknięto także drugi słynny teatr Włoch, wenecką La Fenice. W Mediolanie i Wenecji opery nie będzie można oglądać na pewno do początku marca.

W niedzielę nie grali siatkarze, rugbystki ani tenisiści. Francuz Enzo Couacaud i Ukrainiec Ilia Marczenko, którzy mieli wystąpić w finale challengera w Bergamo, podzielili się nagrodami oraz punktami do rankingu ATP. – Jestem sfrustrowany, bo chcieliśmy grać przy zamkniętych trybunach, ale nie dostaliśmy pozwolenia – przyznaje ten pierwszy w rozmowie z „L'Equipe".

Tego samego dnia w Anterselvie skończyły się biatlonowe mistrzostwa świata z udziałem reprezentacji Polski. – Organizatorzy nie wprowadzili żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa – mówi nam prezes Polskiego Związku Biatlonu Dagmara Gerasimuk. Nasi zawodnicy bez problemu wrócili do kraju. Trydent to region, do którego epidemia jeszcze nie dotarła.