Imprezy kulturalne: rząd przerzucił decyzje na samorząd i instytucje

Czytając wpisy w mediach społecznościowych, można było odnieść wrażenie, że dla laików imprezy masowe – te, które podlegają ustawie i trzeba je zgłaszać, występując o zgodę – to wszystkie imprezy. Dobrym przykładem jest komunikat grupy Kult, która miała dać dwa koncerty w warszawskiej Stodole 12 i 13 marca. Zespół poinformował: „Zostają odwołane z uwagi na ogłoszony przez premiera zakaz imprez masowych. Ponieważ nie podano, do kiedy ma obowiązywać ten zakaz, to na razie nie wiemy nawet, czy jesteśmy w stanie przełożyć na inny termin te odwołane koncerty”. W klubie Stodoła usłyszeliśmy, że występy Kultu w Stodole, tak jak inne, nie podlegają ustawie o masowych imprezach.