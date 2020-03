Grodzki: Należy drastycznie i szybko zwiększyć liczbę testów Fotorzepa, Jerzy Dudek

Zgadzam się z ministrem Szumowskim, że walka o to, by powstrzymać epidemię i złudne teorie, że Polska znowu będzie „zieloną wyspą”, były od początku nierealne. Ta epidemia przetoczy się przez świat. Powinniśmy się skoncentrować się na tym, by jak najszybciej wykrywać osoby objęte zarażeniem wirusem, dlatego musimy drastycznie i szybko zwiększyć liczbę testów – mówi Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, profesor medycyny, chirurg, transplantolog.