Król zapewnia Belgów: Walka z wirusem uczyni nas mocniejszymi AFP

Król Belgii Filip I w orędziu do mieszkańców kraju wezwał obywateli Belgii do stosowania się do zaleceń rządu, które mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Belgii.