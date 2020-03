Prof. Szaflik: Koronawirus może wniknąć do organizmu przez oczy

- Jeśli na dłoni znajdują się wirusy, potarcie czy dotknięcie oka może spowodować ich wprowadzenie do organizmu i infekcję. Oczy są bowiem połączone z nosem kanałami łzowymi, więc zainfekowane łzy mogą dotrzeć do nosa — a nos i usta to z kolei wrota zakażenia dla COVID-19. Tą drogą wirus dostaje się do płuc, gdzie przede wszystkim wywołuje infekcję. Dlatego bezwzględnie unikajmy dotykania oczu, nosa i ust oraz często myjmy lub odkażajmy dłonie - mówi prof. Jerzy Szaflik, szef Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” i Centrum Jaskry w Warszawie.



