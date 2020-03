Minister zdrowia Niemiec: To już globalna pandemia

- Epidemia koronawirusa w Chinach zmieniła się w globalną pandemię - powiedział minister na forum Bundestagu. WHO oficjalnie nie określiła jeszcze epidemii koronawirusa pandemią.

- Sytuacja zmienia się bardzo szybko. To co jest jasne to to, że nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu epidemii - mówił Spahn.

WHO określa jak dotąd sytuację mianem "epidemii, która rozprzestrzenia się po świecie przez lokalne zarażenia".

Jednocześnie WHO wzywa państwa świata na przygotowanie się do potencjalnej pandemii.

W wyniku zarażenia się koronawirusem na świecie zmarło jak dotąd 3218 osób. Zaraziło się nim ponad 93 tysiące.

Spahn poinformował, że rząd Niemiec analizuje sytuację i chce doprowadzić do spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech.

Minister poinformował też o zmianie wytycznych dla szpitali - polecił, aby pracownicy ochrony zdrowia skupiali się na "najpilniejszych" przypadkach wraz z rozwojem epidemii. To oznacza, że w Niemczech wkrótce mogą być przekładane operacje, które nie zostaną uznane za pilne - choć, jak zaznaczył Spahn, na razie nie jest to jeszcze konieczne.

W Niemczech koronawirusa nie wykryto jak dotąd tylko w Saksonii.