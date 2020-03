Koronawirus w Chinach: W Hubei nowe zachorowania tylko w Wuhan

Poza Hubei wykryto 17 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie liczba nowych przypadków koronawirusa wykrytych w Chinach w czwartek była o cztery większa niż dzień wcześniej.

Z 17 nowych zachorowań poza Hubei 16 to przypadki sprowadzenia do Chin wirusa z innego państwa - 11 wykryto w prowincji Gansu, gdzie kwarantannie poddano 311 pasażerów przybywających do Chin z Iranu, gdzie obecnie znajduje się duże ognisko epidemii. W Pekinie wykryto cztery zachorowania na koronawirusa u ludzi wracających z Włoch.

Łączna liczba osób, u których wykryto koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 80552. W Chinach w wyniku zarażenia się koronawirusem zmarły 3042 osoby - w ciągu minionej doby liczba ta zwiększyła się o 30 (29 osób zmarło w prowincji Hubei, z czego 23 - w Wuhan).

Tymczasem w Korei Południowej koronawirusa wykryto u 518 kolejnych osób - łącznie liczba zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 6284. Z powodu zarażenia się wirusem zmarło w Korei Południowej siedem kolejnych osób - łączna liczba ofiar wirusa w tym kraju wzrosła do 42.

Epicentrum epidemii w Korei Południowej znajduje się w mieście Daegu i jest związane z działalnością chrześcijańskiej sekty w tym mieście.

Z kolei singapurski minister Lawrence Wong, który stoi na czele grupy zadaniowej walczącej z koronawirusem w tym kraju stwierdził, że rozpowszechnianie się koronawirusa na świecie zaczyna przypominać "globalną pandemię".

Liczba osób na świecie, u których wykryto koronawirusa, wynosi obecnie 97933. W wyniku zarażenia się wirusem zmarły na całym świecie 3383 osoby.