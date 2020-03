"To nie ćwiczenia". WHO wzywa do poważniejszego działania

Epidemia spowodowała chaos w międzynarodowym biznesie, turystyce, wydarzeniach sportowych i szkołach, a prawie 300 milionów studentów zostało odesłanych do domów na całym świecie.

Koronawirus dotknął również religie. Watykan poinformował, że zmianie mogą ulec plany papieża, miasto Betlejem zostało zamknięte, a w Mekce rozpoczęły się prowadzone na szeroką skalę akcje dezynfekcji.

W Indiach odwołano największe wydarzenie filmowe, odpowiednik Oscarów.

Jednocześnie WHO ostrzega, że "długa lista państw" nie wykazuje zaangażowania, które jest konieczne, aby zwalczyć wirusa.

- To nie są ćwiczenia - powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - To nie jest czas na ustępstwa. "To nie jest czas na wymówki - dodał.

Największy związek pielęgniarski w USA przeprowadził badanie, z którego wynika, że wiele szpitali nie jest przygotowanych na pojawienie się choroby. Pielęgniarki pracują bez niezbędnych środków, nie wprowadzono odpowiednich szkoleń.