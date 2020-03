Niemal co piąty Polak chce robić zapasy w związku z wirusem

W wielu krajach pojawienie się koronawirusa doprowadziło do wzrostu popytu na produkty żywnościowe o długiej przydatności do spożycia (makaron, ryż) oraz na środki higieniczne (m.in. żele antybakteryjne). W Australii niektóre sieci handlowe zaczęły racjonować klientom papier toaletowy ze względu na popyt na ten towar przewyższający podaż.

W Polsce jak dotąd stwierdzono pięć przypadków wirusa - chorzy trafili do szpitali w Zielonej Górze, Ostródzie, Szczecinie i Wrocławiu. Wszyscy przebywali wcześniej za granicą (w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy w związku z epidemią koronawirusa zamierzają zgromadzić większe zapasy żywności i środków higieny.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 18,4 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 67,8 proc.

Zdania nie ma 13,8 proc. ankietowanych.

- W podziale na płeć to kobiety częściej planują robienie zapasów (20% kobiet vs 17% mężczyzn). Grupa wiekowa, która deklaruje zwiększenie zapasów oraz środków higieny to najczęściej badani w wieku 35-49 lat (20%). Częściej też są to osoby z wyższym wykształceniem (19%), z dochodami od 1001 do 2000 zł (25%) oraz badani z najmniejszych miast (28%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak.