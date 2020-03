Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Urszula Małecka przekazała, że starszy mężczyzna przebywający od piątku w szpitalu we Wrocławiu jest w stanie ciężkim.

"Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą" - poinformowano.

"Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch. Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają je kwarantannie" - przekazało ministerstwo zdrowia.

Rano ministerstwo zdrowia informowało, że na obecność wirusa zbadano już 1154 próbki. 146 osób znajduje się w szpitalach, 1548 - w kwarantannie domowej, a 6409 - pod nadzorem Sanepidu.

Pierwszy przypadek potwierdzono w ubiegłą środę w Zielonej Górze. Chory wrócił z Niemiec.