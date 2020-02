Wirus zaatakował Włochy. 27 nowych przypadków, 2 śmiertelne

W ciągu doby wykryto 16 przypadków zarażenia koronawirusem 2019-nCoVw Lombardii oraz jeden w regionie Wenecja Euganejska. 18 przypadek to zmarły 78-latek. Ale to nie koniec - ostrzega agencja ANSA: setki osób miały bezpośredni kontakt z zarażonymi i czekają na wyniki testów na obecność wirusa. Natomiast ponad 50 tysięcy mieszkańców prowincji Lodi w Lombardii w praktyce obowiązuje kwarantanna w domach.

W sobotę rano ANSA, powołując się na swoje źródła w służbach medycznych, poinformowała o drugim śmiertelnym przypadku - to kobieta, zamieszkała w Lombardii, która prawdopodobnie miała jakiś związek ze zmarłym dzień wcześniej 78-latkiem. Wzrosła tez liczba pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa - 27 przypadków zanotowano w Lombardii a dwa kolejne w Wenecji Euganejskiej.

ANSA opisuje przypadek 38-letniego mężczyzny, który we wtorek pojawił się u lekarza z objawami grypy. Został jednak odesłany do domu, dopiero w czwartek, gdy ponownie pojawił się w szpitalu, stwierdzono zarażenie 2019-nCoV. W międzyczasie mężczyzna normalnie chodził do pracy, odbył co najmniej trzy lunche lub kolacje biznesowe a nawet grał z kolegami w piłkę nożną. Wirusem prawdopodobnie zaraził się od kolegi, który 21 stycznia wrócił z Chin.

W 10 gminach w Lombardii wprowadzono szereg środków ograniczających. W Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo i Sanfiorano mieszka ok. 50 tys. mieszkańców. Wprowadzona tam kwarantanna nie przypomina jeszcze podobnych rozwiązań z Chin, ale obowiązkowy jest pobyt w domu, zawieszono też wszelkie publiczne wydarzenia. Zamknięte sa tez obiekty sportowe i szkoły. - Musimy zatrzymać wirusa na tym obszarze - wezwał szef resortu zdrowia.