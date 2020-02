Włochy: Pierwsze dzieci wśród zarażonych koronawirusem

W Lombardii, regionie najbardziej dotkniętym koronawirusem, liczba zachorowań wzrosła z 240 do 259. Wirusa wykryto m.in. u czworga dzieci - najmłodsze z nich ma cztery lata. To pierwsze dzieci, u których we Włoszech wykryto wirusa 2019-nCoV wywołującego chorobę COVID19.

