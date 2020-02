Dominikana nie wpuściła statku wycieczkowego z obawy przed wirusem kees torn / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Statek wycieczkowy norweskiej firmy Fred. Olsen Cruise Lines, który miał zawinąć do portu w Dominikanie, gdzie na ląd - po 14-dniowym rejsie - miało zejść kilkuset pasażerów, nie otrzymał zgody na przybicie do brzegu w związku z obawami o to, że ośmiu jego pasażerów może być zarażonych koronawirusem 2019-nCoV (SARS-CoV-2).