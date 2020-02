Wirus podzielił Chiny i Rosję. Pekin skonsternowany

W ostatnich dniach w co najmniej trzech dużych centrach przemysłowych (w tym jednym położonym w prowincji Guangdong, sąsiadującej z Hongkongiem i Makao) zezwolono pracodawcom na wznowienie pracy w ich zakładach.

– Decyzję podjęto w chwili, gdy liczba chorych zaczęła się zmniejszać, dlatego nie bardzo wiadomo, jaką logiką posługują się rosyjskie władze – powiedział anonimowy dyplomata chiński gazecie „Kommersant”. Wicepremier Tatiana Golikowa, która w rządzie rosyjskim odpowiada za działania powstrzymujące rozszerzanie się wirusa stwierdziła jedynie, że „zapewnianie im wszystkim kwarantanny staje się nierealne”. Chodziło o przyjezdnych z Chin, a w ubiegłym roku do Rosji przybyło stamtąd 2,3 miliona osób, z tego ok. 1,5 mln turystów.

Wahający się w ocenie politycznych skutków wprowadzenia zakazu zgadzają się za to, że będzie miał on negatywny wpływ na gospodarkę rosyjską.

– Chińczycy dominują u nas w budownictwie (kopią nawet metro w Moskwie), przy wyrębie lasów na Syberii, a przede wszystkim w handlu – głównie na Syberii i Dalekim Wschodzie. Firmy turystyczne już ogłosiły, że straciły 300 mln dolarów. Nie wiadomo, co z liniami lotniczymi – powiedział „Rzeczpospolitej” moskiewski analityk Michaił Krutichin.

Ujanajew przyznaje, że drobny handel rosyjsko-chiński na Syberii i Dalekim Wschodzie osiągał wartość kilku miliardów dolarów rocznie. – Dla gospodarki będzie to decyzja bardzo odczuwalna – dodał.

Ceny warzyw podskoczyły za to 2–2,5-krotnie – większość pochodzi bowiem z Chin. Kilo pomidorów kosztuje obecnie we Władywostoku równowartość 35–39 złotych. Miejscowe zoo ogłosiło zbiórkę zieleniny dla zwierząt z powodu gwałtownego skoku cen sałaty. Jednocześnie stanęły miejscowe zakłady przetwórstwa rybnego, gdyż całkowicie padł eksport krabów do Chin, bowiem opustoszały tam restauracje.