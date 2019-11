"Symulowane warunki wojenne". Kim Dzong Un dogląda ćwiczeń Sił Powietrznych

AFP / KCNA VIA KNS

- Konieczne jest przeprowadzanie ćwiczeń bez uprzedzenia w symulowanych warunkach wojennych, by poprawić gotowość naszych oddziałów i przekształcić je w niezwyciężoną armię - stwierdził Kim Dzong Un, cytowany przez agencję. Według tego źródła, w sobotę przywódca Korei Północnej obserwował konkurs lotów bojowych, w którym brali udział dowódcy lotnictwa z Sił Powietrznych i Przeciwpowietrznych KRLD.

Według Pjongjangu, ćwiczenia miały być przygotowaniem do inwazji. Waszyngton i Seul odrzucały te zarzuty, podkreślając obronny charakter manewrów.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump zakończył wiadomość na Twitterze adresowaną do Kim Dzong Una słowami "do zobaczenia wkrótce!". Do kolejnej tury rozmów USA z Koreą Północną w sprawie programu nuklearnego mogłoby dojść w grudniu.

W 2018 r. Kim Dzong Un zadeklarował, że jest gotowy do przeprowadzenia denuklaryzacji Półwyspu Koreańskiego pod warunkiem otrzymania gwarancji bezpieczeństwa dla Korei Północnej.

