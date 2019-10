Korea Płn. ogłosiła: Rozmawiamy z USA. I wystrzeliła pociski

Suga dodał, że pocisk spadł do wody ok. 7:27 czasu lokalnego w środę.

Była to już dziewiąta próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną od czasu spotkania Donalda Trumpa i Kim Dzong Una w strefie zdemilitaryzowanej między Koreami, do którego doszło pod koniec czerwca.

Pjongjang przeprowadził próbę zaledwie dzień po tym, jak Korea Północna ogłosiła, że porozumiała się co do przeprowadzenia rozmów na poziomie grup roboczych z USA. Do rozmów ma dojść w sobotę a ich celem ma być przełamanie impasu ws. działań w kierunku denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, do których Trump i Kim Dzong Un zobowiązali się po szczycie w Singapurze w czerwcu 2018 roku.

Impas w tej kwestii trwa od czasu fiaska drugiego szczytu z udziałem Trumpa i Kima - w lutym 2019 roku szczyt w Hanoi zakończył się niepowodzeniem, ponieważ Korea Północna domagała się złagodzenia nałożonych na nią sankcji w związku z już podjętymi krokami w kierunku denuklearyzacji, ale USA odrzuciły taką możliwość.

Trump bagatelizuje ostatnie testy rakietowe Korei Północnej zwracając uwagę, że są to testy rakiet krótkiego zasięgu, a USA i Korea Północna - jak podkreśla - nie rozmawiały o wstrzymaniu testów tego typu rakiet.