Trump spotka się z Kimem po raz czwarty?

Według południowokoreańskich parlamentarzystów jeszcze w tym roku miałoby dojść do czwartego szczytu z udziałem Trumpa i Kima. Wcześniej Donald Trump spotykał się z północnokoreańskim przywódcą w Singapurze (czerwiec 2018 roku), Hanoi (luty 2019 roku), w Panmundżomie (czerwiec 2019 roku).

Do kolejnego spotkania Trumpa z Kimem dojdzie jednak pod warunkiem, że dojdzie do postępów we wznowionych negocjacjach między USA a Koreą Północną.

Przed spotkaniem z Trumpem Kim Dzong Un miałby spotkać się w Chinach z prezydentem tego kraju Xi Jinpingiem.