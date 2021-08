USA o ofensywie talibów: Afgańczycy muszą bronić się sami

W czasie, gdy z Afganistanu wycofują się amerykańscy żołnierze i żołnierze innych państw NATO, w kraju doszło do zintensyfikowania działań talibów, którzy w ciągu ostatnich czterech dni zajęli sześć stolic prowincji.

Talibowie zajęli też Kunduz i Lashkar Gah (stolica prowincji Helmand).

Wysłannik USA do Afganistanu, Zalmay Khalilzad wyjechał do Kataru, gdzie ma "naciskać na talibów, by ci wstrzymali ofensywę i podjęli negocjacje w celu politycznego zakończenia konfliktu" - poinformował w poniedziałek Departament Stanu.

Rzecznik Pentagonu przyznał, że USA są "głęboko zaniepokojone" sytuacją w Afganistanie, ale dodał, że afgańskie siły bezpieczeństwa są w stanie podjąć walkę z talibami.

- To ich siły zbrojne, ich stolice prowincji, ich obywatele, których mają bronić - mówił.

Przedstawiciele administracji USA, wypowiadaj się anonimowo przyznają, że choć armia ostrzegała prezydenta Joe Bidena, że stolice prowincji wpadną w ręce talibów wraz z wycofaniem się z kraju sił amerykańskich, to jednak tempo ofensywy talibów zaskoczyło wszystkich.

W weekend siły USA przeprowadziły mniej niż tuzin nalotów na siły talibów. Jeden z urzędników poinformował, że afgańskie siły nie poprosiły o żadne wsparcie w Kunduzie, gdy miasto zostało najechane przez talibów.