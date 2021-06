Rosja ostrzega Wielką Brytanię: Następnym razem zbombardujemy statki

Rosja wezwała brytyjskiego ambasadora w Moskwie i dała oficjalne ostrzeżenie po tym, jak okręt wojenny naruszył to, co Kreml uważa za swoje wody terytorialne, ale które według Wielkiej Brytanii i większości państw należą do Ukrainy.

Wielka Brytania ogłosiła, że Rosja podała niedokładną relację z incydentu. Żadne strzały ostrzegawcze nie zostały wystrzelone i żadne bomby nie zostały zrzucone na drodze niszczyciela. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oskarżyła Londyn o "bezczelne kłamstwa".

- Możemy odwołać się do zdrowego rozsądku, zażądać poszanowania prawa międzynarodowego, a jeśli to nie zadziała, możemy zbombardować - powiedział rosyjskim agencjom prasowym wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow.

Dodał, że w przyszłości bomby będą wysyłane "nie tylko na jego drodze, ale i na cel".