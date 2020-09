Górski Karabach, górska beczka prochu

– Jeśli starcia nie zostaną przerwane poprzez poważny nacisk z zewnątrz, to zacznie się regularna wojna, i to będzie katastrofa. Ona wstrząśnie całym regionem, w tym (rosyjskim) Kaukazem Północnym, i wciągnie wszystkich, również Rosję i Turcję – uważa rosyjski analityk Wadim Muchanow.

Poza uzbrojeniem Ankara udzieliła też Baku pełnego politycznego wsparcia. – Natychmiastowe oswobodzenie okupowanych przez Armenię ziem Azerbejdżanu otworzy drogę do pokoju i stabilności w regionie – oświadczył turecki prezydent Recep Erdogan. Górski Karabach nie jest jednak obecnie częścią Armenii, ale osobnym państwem, nieuznawanym przez nikogo (nawet Erywań). Łączą go jednak ścisłe więzi z Armenią. Erdogan mimo to mówi o „ormiańskiej okupacji Karabachu”, a prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew o „tworzeniu drugiego państwa ormiańskiego na naszej ziemi”.