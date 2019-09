Rebelianci z Jemenu grożą atakami na saudyjskie złoża naftowe

W wyniku sobotniego ataku dwa saudyjskie zakłady firmy Aramco wstrzymały działalność. Według lokalnych władz, "tymczasowo" wstrzymana została produkcja wynosząca 5,7 mln baryłek ropy na dobę, co jest równoznaczne z połową produkcji koncernu i ok. 5 proc. globalnej podaży surowca. Według źródeł agencji Reuters, powrót do pewnej wydajności zakładów potrwa nie dni, lecz tygodnie.

- Zapewniamy reżim saudyjski, że nasza długa ręka może dotrzeć w dowolne miejsce w dowolnym czasie powiedział rzecznik wojskowy Huti Yahya Saree.