Trump: zabijacie cywilów, przestańcie!

Prezydent USA Donald Trump zaapelował do Syrii, Rosji i Iranu do wstrzymania bombardowań syryjskiej prowincji Idlib.

"Słyszę, że Rosja, Syria i w mniejszym stopniu Iran okropnie bombardują prowincję Idlib w Syrii, bez skrupułów zabijając wielu niewinnych cywilów. Świat patrzy na tę rzeź. Jaki jest tego cel, co wam to da? Przestańcie!" - napisał prezydent USA na Twitterze.

Poniżej dalsza część artykułu

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pl"><p lang="en" dir="ltr">Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1135332642851893250?ref_src=twsrc%5Etfw">2 czerwca 2019</a></blockquote>

Idlib to ostatnia pozostająca pod kontrolą dżihadystów prowincja w Syrii. Według syryjskich organizacji pozarządowych, ostatnia eskalacja przemocy wywołała kryzys humanitarny oraz zmusiła trzysta tysięcy osób do ucieczki w kierunku Turcji. Setki tysięcy ludzi nie mają dachu nad głową.



Syryjskie władze twierdzą, że bombardowania to odpowiedź na coraz bardziej intensywne ataki dżihadystów w regionie.