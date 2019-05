"Arabia Saudyjska chce unikać wojny, ale i bronić interesów" AFP

Do Arabii Saudyjskiej przybywają w czwartek przywódcy państw arabskich, którzy wezmą udział w nadzwyczajnym szczycie, który ma wysłać mocny sygnał Iranowi, że regionalne potęgi będą bronić swoich interesów w przypadku, gdyby były one zagrożone. Szczyt jest pokłosiem ataków na tankowce i infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej, do których doszło na początku maja.