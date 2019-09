Zełenski odmraża relacje z Moskwą

Przywitał też uwolnionych więźniów politycznych, najbardziej znanym wśród nich jest reżyser Ołeh Sencow. Skazany na 20 lat łagrów za kratami spędził pięć lat. Wielu zachodnich przywódców i znanych na całym świecie artystów zwracało się w jego sprawie do Władimira Putina. Przekonał go Zełenski, który w lipcu podniósł słuchawkę i zadzwonił na Kreml. Wszystko wskazuje na to, że rosyjski przywódca czekał na taki telefon z Kijowa od pięciu lat.

Do końca nie było wiadomo, czy na pokładzie tego samolotu znajdzie się Wołodymyr Cemach, uważany za kluczowego świadka w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad Donbasem w lipcu 2014 r. Cemach był wtedy jednym z dowódców obrony przeciwlotniczej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). Ukraiński wywiad przeprowadził w czerwcu całą operację, by zatrzymać go na terenie kontrolowanej przez Rosjan DRL i wywieźć do Kijowa. W niedzielę jeden z uczestników tej operacji anonimowo ujawnił w ukraińskich mediach, że cena zatrzymania Ciemacha była wysoka. Jeden z funkcjonariuszy ukraińskiego wywiadu wojskowego zginął wtedy na polu minowym, inny miał stracić nogę.