Ukraiński student umiera w rosyjskim łagrze

21-letni Ukrainiec Pawło Hryb może spędzić w rosyjskim więzieniu dziesięć lat. Rodzina alarmuje, że nie wiadomo czy doczeka wyroku.

Dzisiaj już niewiele się mówi o skazanym w 2015 r. na 20 lat łagrów ukraińskim reżyserze Ołehu Sencowie. Odkąd w październiku zakończył wielomiesięczną głodówkę, jego los stał się mniej interesujący dla mediów i celebrytów. Parlament Europejski odznaczył go Nagrodą im. Sacharowa. W ten sposób znalazł się na jednej liście wyróżnionych m.in. z Nelsonem Mandelą. Tyle mógł zrobić cywilizowany świat w sprawie uwolnienia 42-letniego Sencowa.

Dzisiaj reżyser może jedynie liczyć na siłę wyższą, by nie powtórzyć losu południowoafrykańskiego noblisty i nie spędzić najlepszych lat życia za kratkami. Stał się znany na cały świat i może właśnie to sprawi, że nie będzie bity i torturowany w rosyjskim łagrze.

Gorzej mogą mieć dziesiątki innych ukraińskich więźniów Kremla. Do listy tych nazwisk raz na jakiś sięgają ukraińskie media, na Zachodzie raczej nikt o nich nie wie. Teraz szef MSZ w Kijowie Pawło Klimkin apeluje do społeczności międzynarodowej w sprawie 21-letniego ukraińskiego studenta Pawła Hryba. Jego ojciec alarmuje, że potrzebuje on natychmiastowej hospitalizacji. – Jeżeli pilnie nie zostanie poddany operacji, po prostu umrze – mówi zdesperowany Igor Hryb, cytowany przez niezależną rosyjską stację Nastojaszczeje Wremia.

Przypomina, że chłopak od urodzenia choruje na nadciśnienie wrotne, a w rosyjskim areszcie jego stan zdrowia znacząco się pogorszył. Powołując się na opinie lekarzy, mężczyzna twierdzi, że syn ma poważne problemy z wątrobą i żołądkiem. Wcześniej adwokat chłopaka mówiła o problemach ze wzrokiem.

– Na każde posiedzenie sądu jest wzywana karetka, ratownik medyczny robi zastrzyk przeciwbólowy i nalega, by Pawła przewieziono do szpitala i przeprowadzono natychmiastowe badania. Sąd nie reaguje i twierdzi, że mój brat symuluje chorobę – mówi „Rzeczpospolitej” Olga Hryb, siostra oskarżanego w Rosji o terroryzm studenta.

Wyrok może zapaść już w lutym, grozi mu nawet dziesięć lat łagrów. Jeszcze w grudniu Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał, by władze w Moskwie przeprowadziły dodatkowe badania i przedstawiły na początku stycznia całą dokumentację o stanie zdrowia 21-latka. Rodzina twierdzi, że Moskwa decyzję Strasburgu całkowicie zignorowała.

Chłopak został porwany w sierpniu 2017 r. w leżącym niedaleko rosyjskiej granicy białoruskim Homlu. Pojechał tam, by spotkać się z poznaną przez internet dziewczyną z rosyjskiego Soczi. Rosyjscy śledczy twierdzą, że miał namawiać ją do przeprowadzenia zamachu na terenie jednej ze szkół. Na początku 17-letnia dziewczyna, która jest głównym świadkiem w sprawie, mówiła, że jedynie podpisała napisane przez śledczych zeznania. Mówiła też, że została zmuszona do wyjazdu na Białoruś przez rosyjskie służby. Później się z tego wycofywała.

Moskwa zaprzecza i utrzymuje, że Hryb został zatrzymany na terenie obwodu smoleńskiego. Białoruś, która nie ma granicy z Rosją, w ogóle o niczym nie wie. W Mińsku od lat zamykają oczy na działalność rosyjskich służb na terenie Białorusi. W sprawie pojawił się inny studiujący w Szwajcarii 20-letni Ukrainiec Stefan Kapinos, którego Rosja również oskarża o terroryzm i ściga przez Interpol.