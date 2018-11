Rosyjskie siły specjalne zajęły trzy ukraińskie okręty. Rannych sześciu członków załóg

Trafione okręty utraciły napęd. Sześciu członków załóg zostało rannych - podała marynarka, powołując się na dane operacyjne. W kolejnym komunikacie stwierdzono, że dwie małe łodzie artylerii pancernej projektu 58155 "Gyurza M" oraz jeden holownik zostały zajęte przez rosyjskie siły specjalne. Dwie pierwsze jednostki zostały odholowane przez Rosjan.

Z powodu nadzwyczajnych wydarzeń w Azowie Petro Poroszenko zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował rzecznik prezydenta Ukrainy Światosław Tsegołko. "Ukraina kwalifikuje działania Rosji na Morzu Azowskim jako akt agresji" - powiedział po jej zakończeniu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksandr Turczynow.

Cała ukraińska marynarka została postawiona w stan alarmu.

#BREAKING All Ukrainian Navy petsonnel was alerted! All ships set at sea!

Wcześniej służba prasowa ukraińskiej marynarki wojennej poinformowała, że "Okręty rosyjskiej straży granicznej typu "Sobol", "Don", "Magnust" i "Suzdalec" dokonały otwartej agresji na kutry marynarki wojennej Ukrainy".

Dowiedz się więcej: Rosyjska marynarka zaatakowała ukraińskie kutry wojskowe

Z informacji tych wynika, że rosyjski okręt "Don" staranował ukraiński holownik, uszkodzony został m.in. silnik maszyny. Ukraińska marynarka wojenna informuje, że w ten sposób Rosja złamała konwencję ONZ o prawie morza oraz ukraińsko-rosyjskie porozumienie dotyczące współpracy w wykorzystywaniu Morza Azowskiego oraz Cieśniny Kerczeńskiej (zawartego w 2003 roku).

Holownik "Yani Kapu" został uderzony przez rosyjski okręt straży przybrzeżnej. Razem z dwoma łodziami "Berdiańsk" i "Nikopol" okręty realizowały "planowy transfer z portu w Odessie do portu Mariupol na Morzu Azowskim".

Strona ukraińska poinformowała, że powiadomienie o planach transferu odbyło się wcześniej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami, aby zapewnić bezpieczną nawigację. Rosja z kolei twierdzi, że ukraińskie statki "nielegalnie" wkroczyły na wody terytorialne Federacji Rosyjskiej.

FSB zarzuca, że strona ukraińska nie złożyła wniosku o transfer, a jej łodzie nie zostały uwzględnione w harmonogramie żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską. Strona rosyjska twierdziła również, że nawigacja pod mostem krymskim nie była w niedzielę możliwa z powodu zablokowania jej przez statek cywilny.

Rosyjska marynarka całkowicie zajęła Cieśninę Kerczeńską po tym jak Moskwa zbudowała most, który połączył anektowany Krym z terytorium Rosji. Od kilku miesięcy FSB zatrzymuje wszystkie ukraińskie kutry i traktuje Morze Azowskie jako własne.

Prokremlowscy komentatorzy oskarżają Kijów o prowokację - donosi Polskie Radio. Szef radia Echo Moskwy Aleksiej Wieniediktow stwierdził z kolei, że "jeśli już, to jest to prowokacja dwustronna".

Tymczasem rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że ma dowody na to, iż to na Ukrainie spoczywa odpowiedzialność za starcie rosyjskich i ukraińskich statków na Morzu Czarnym.

FSB w wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu stwierdziła, że "istnieją niezbite dowody na to, że Kijów przygotował i zorganizował prowokacje (...) na Morzu Czarnym. Materiały te zostaną wkrótce opublikowane".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w komunikacie na Facebooku oceniła, że "incydent ten był charakterystyczny dla ukraińskiego zachowania: prowokować, naciskać i obwiniać o agresję".

Pod rosyjską ambasadą w Kijowie zbierają się tymczasem mieszkańcy Ukrainy, by wyrazić swoje wsparcie dla zatrzymanych przez Rosję marynarzy.

#Ukrainians are under the @Embassy of Russia in #Ukraine supporting #Ukrainian mariners #RussiaAttacksUkraine Picture @IDemokrator pic.twitter.com/EWGZdcHjyY

Rzeczniczka NATO Oana Lungescu poinformowała, że "Pakt Północnoatlantycki ściśle monitoruje rozwój sytuacji na Morzu Azowskim".

#NATO is closely monitoring developments in the #AzovSea & #KerchStrait, & we are in contact with the #Ukrainian authorities. We call for restraint & de-escalation. Read my full statement: pic.twitter.com/DDtfvNLa4K