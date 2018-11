Rosja-Ukraina. Pilne posiedzenie RB ONZ

Posiedzenie odbędzie się dziś o 17 czasu polskiego.

Czytaj także:

Rosyjskie siły specjalne zajęły trzy ukraińskie okręty

O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zwróciła się Rosja.

Czytaj także: Tym razem to nie zielone ludziki atakują Ukrainę

Datę i termin nadzwyczajnego posiedzenia podała na Twitterze rzeczniczka Białego Domu Nikki Haley.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn