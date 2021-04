Ameryka wznawia pomoc dla Palestyńczyków

To właśnie finansowanie tej agencji zawiesił dwa lata temu Trump. Przyczyn było kilka, w tym jak to określił prezydent, niechęć Palestyńczyków do negocjacji z Izraelem. Specjalny pełnomocnik Trumpa Jared Kushner, prywatnie jego zięć, przygotowywał wtedy kompleksowy plan pokojowy, który mocno faworyzował państwo żydowskie. Wstępem do niego było wcześniejsze przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy traktowanej jako całość za stolicę państwa żydowskiego. Do tego doszła akceptacja aneksji przez Izrael Wzgórz Golan na granicy izraelsko-syryjskiej. W takich warunkach Palestyńczycy nie chcieli nic słyszeć o żadnych rozmowach.