Izrael o mały włos nie zestrzelił własnego myśliwca

Do eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem doszło 10 maja. Wówczas to Hamas rozpoczął ostrzał rakietowy Izraela w proteście przeciwko ograniczaniu praw Palestyńczyków w Jerozolimie. Iskrą, która doprowadziła do wybuchu konfliktu był wyrok sądu niższej instancji nakazujący eksmisję kilku palestyńskich rodzin mieszkających w Jerozolimie Wschodniej oraz starcia, do jakich doszło w czasie demonstracji Palestyńczyków w rejonie meczetu Al-Aksa.

W ciągu trwającego 11 dni konfliktu członkowie m.in. Hamasu odpalili w stronę Izraela ok. 4,3 tys. pocisków rakietowych. Izrael przeprowadził ok. 1,5 tys. ataków na cele w Strefie Gazy.

Do strącania pocisków lecących w stronę Izraela użyty został system obrony powietrznej Żelazna Kopuła. Po odpaleniu jednej z antyrakiet doszło do pomyłki, która mogła skończyć się zestrzeleniem izraelskiego myśliwca.