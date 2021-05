Reporterzy bez Granic chcą śledztwa ws. izraelskich ataków

Reporterzy bez Granic (Reporters Sans Frontieres -RSF, Reporters Without Borders - RWB) to międzynarodowa organizacja zajmująca się m.in. monitoringiem wolności prasy na całym świecie.

W związku z kolejną eskalacją konfliktu między Izraelem a Palestyną i izraelskimi atakami na biura mediów, w tym m.in. Asscociated Press, Al-Jazeera czy Al-Araby, Reporterzy bez Granic zwrócili się do Fatou Bensoudy, gambijskiej wiceprokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, a jednocześnie szefowej Wydziału Oskarżeń Biura Prokuratora, by włączyła te ataki do swojego śledztwa, które prowadzi w związku z sytuacją na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Śledztwo to Bensouda wszczęła w marcu, po kolejnym zaognieniu konfliktu. Gambijska prokurator twierdzi, że na tym obszarze były i są popełniane zbrodnie wojenne, przy czym oskarża o nie obie strony.

RSF uzasadnia, że w atakach Izraela na Strefę Gazy ucierpiały łącznie biura 23 palestyńskich i międzynarodowych mediów. Zaatakowane zostały Al-Jawhara Tower, Al-Shorouk Tower i Al-Jalaa Tower.

- Rozmyślne atakowanie mediów stanowi zbrodnię wojenną - powiedział sekretarz generalny RSF Christophe Deloire. - Celowo niszcząc media, Siły Obronne Izraela nie tylko wyrządzają niedopuszczalne szkody materialne agencjom informacyjnym. W szerszym ujęciu utrudniają one również przekazywanie mediom informacji o konflikcie, który ma bezpośredni wpływ na ludność cywilną. Wzywamy prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do ustalenia, czy te naloty stanowią zbrodnie wojenne.

Według izraelskich sił zbrojnych ataki te były uzasadnione, ponieważ skrzydło wywiadu wojskowego Hamasu, ruchu islamistycznego rządzącego w Strefie Gazy, również miało biura w zaatakowanych budynkach.