Izrael wpuści chrześcijan ze Strefy Gazy na święta

Jednak w niedzielę COGAT (Biuro Koordynatora Działań Rządu na Terytoriach), izraelski organ odpowiedzialny za kwestie społeczne na terytoriach palestyńskich ogłosił, że pozwolenia na wjazd do Izraela "będą wydawane niezależnie od wieku w zgodzie z ustaleniami w zakresie bezpieczeństwa".

COGAT wcześniej informował, że nie zdecydował jeszcze czy będzie wydawał pozwolenia na wjazd do Izraela masowo, czy będzie rozpatrywał każdą sprawę indywidualnie. COGAT poinformował także, że 100 chrześcijan ze Strefy Gazy otrzymało zgodę na opuszczenie Izraela.

W poprzednich latach Izrael wydawał pozwolenia na opuszczenie Strefy Gazy chrześcijanom mieszkającym na objętym blokadą terytorium.

W Strefie Gazy mieszka ok. 1000 chrześcijan (Strefę Gazy zamieszkuje ok. 2 milionów osób). Większość to prawosławni. Katolicy stanowią ok. jednej czwartej tej społeczności.