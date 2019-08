Myśliwce Izraela nad Gazą. Odpowiedź na ostrzał

"W odpowiedzi myśliwce zaatakowały szereg celów terrorystycznych w kompleksie wojskowym Hamasu w północnej Strefie Gazy, w tym biuro dowódcy batalionu Hamasu" - poinformowano dziś rano.

Strona palestyńska poinformowała, że nikt nie ucierpiał w ataku.

Władze Izraela zapowiedziały również redukcję przepływu paliwa do elektrowni w Gazie, co spowoduje odcięcia dostaw energii elektrycznej. Decyzję w tej sprawie osobiście podjąć miał premier Benjamin Netanjahu, który ubiega się o reelekcję. Wybory odbędą się 17 września, a jego krytyce oczekują od szefa rządu bardziej zdecydowanych działań przeciwko Hamasowi. Jednocześnie Netanjahu nie chce dopuścić przed wyborami do eskalacji konfliktu.