Jared Kushner: Czy Palestyńczycy byliby w stanie sami sobą rządzić? Dobre pytanie AFP

Doradca, a zarazem zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner w programie "Axios on HBO" wyraził wątpliwość co do tego, czy Palestyńczycy byliby w stanie sami zarządzać swoim państwem. Kushner ma w czerwcu przedstawić pierwszy etap planu pokojowego, który ma zakończyć konflikt izraelsko-palestyński. Sam Trump nazywa go "układem stulecia".