Irena Lasota: Od Franciszka Ferdynanda do Kasima Sulejmaniego

Kiedyś, bardzo dawno temu, gdy jako „freelancer" współpracowałam z Radiem Wolna Europa, lubiłam sobie zapisać na kartce kilka zdań, które potem wypowiadałam jakby na żywo: „och, proszę państwa, widzę właśnie, jak pod konsulatem PRL zbiera się tłum skandujący »Solidarność«"... Pisałam również felietony, które potem odczytywałam, jak mi się zdawało, tak, jakbym zastanawiała się nad każdą myślą. Bardzo lubiłam też sama edytować swoje audycje i wywiady, które robiłam z ciekawymi ludźmi. Maszyna edytorska miała dwie duże szpule, na których kręciła się taśma z nagraniem, i żyletką można było wyciąć nie tylko głupie zdanie, ale nawet krótkie „eheh".

Dziś, gdy od czasu do czasu dzwoni ktoś z Warszawy, żeby spytać, co słychać w Waszyngtonie, albo jest już późna noc, albo, jak niedawno, siedzę na lunchu w greckiej restauracji w stanie Virginia z Henrykiem Grynbergiem i z żalem muszę odejść od stołu. Olbrzymią zaletą radia jest jednak to, że jeśli nie jest się ważną osobą, od której zależą losy świata, to mało kto zwraca uwagę na szczegóły tego, co się mówi. I mało kto pamięta, co się powiedziało.