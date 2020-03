Iran szybko potroił swoje zapasy uranu

Nisko wzbogacony uran jest zwykle używany w elektrowniach jądrowych, podczas gdy wysoko wzbogacony uran jest używany do produkcji bomb jądrowych. Teoretycznie, zwiększone zapasy skracają czas potrzebny Iranowi na zdobycie wystarczającej ilości materiału do produkcji bomby.

MAEA stwierdza również, że Iran gwałtownie zwiększył liczbę wirówek wykorzystywanych do produkcji paliwa jądrowego. Doprowadziło to w ostatnich miesiącach do ponownego uruchomienia około 1000 maszyn.

Teheran wznowił pracę w podziemnym zakładzie atomowym Furdow. Obiekt został zamknięty w 2015 roku, po podpisaniu porozumienia.