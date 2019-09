USA: Irańska ropa trafiła do Syrii. Mamy dowody

We wtorek brytyjski MSZ oświadczył, że ropa z tankowca została sprzedana rządowi Baszara al-Asada i została przetransportowana do Syrii.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Morgan Ortagus stwierdziła, że Stany Zjednoczone mają dowody, iż ładunek z tankowca trafił do Syrii. - Irański reżim dostarczył ropę do Syrii. To paliwo trafi wprost do czołgów, które zabijają niewinnych Syryjczyków - powiedziała.

Dopytywana zapewniła, że nie mówiłaby o sprawie, gdyby Waszyngton nie miał dowodów, że ropa trafiła do Syrii.