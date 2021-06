"Pan Grzegorz znany z ostrych, ale nie wulgarnych wypowiedzi". Konfederacja broni Brauna

- Z jednej strony prywatne media, prywatna sprawa, mogą decydować o zasadach debat na ich antenie - mówił z kolei poseł Konfederacji Jakub Kulesza.

- Z drugiej strony my jako obywatele mamy prawo i obowiązek takie zachowanie komentować i krytykować. Mamy do czynienia z sytuacją, w której pan Grzegorz, który jest znany z ostrych, ale nie wulgarnych wypowiedzi, dobrze był znany redaktorowi Stankiewiczowi i redaktor dobrze wiedział z jakim poziomem argumentacji może się liczyć - kontynuował Kulesza.

Kulesza zarzucił prowadzącemu debatę próbę "wywierania wpływu na to, co obywatelom może się podobać".

- Radio Zet ma prawo zrobić to, co robi, ale my mamy prawo to skrytykować - dodał.

- Moim zdaniem takie czy inne sformułowania z ust Grzegorza Brauna traktowane są tylko jako pretekst, aby go uciszyć - mówił natomiast poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

- Lewica ma brzydką manierę, by uciszać przeciwników - dodał.

Konfederacja na konferencji wezwała redakcję Radia Zet do "wyjaśnienia sytuacji, wyciągnięcia konsekwencji wobec Andrzeja Stankiewicza i przeprosin Grzegorza Brauna".