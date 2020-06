Biura czekają na wytyczne

Ostrożność firm

Według majowego badania CIONET, Deloitte i Vmware, które objęło szefów IT z ponad stu dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w co czwartym z nich pracownicy wrócili za biurka w maju, a 30 proc. planowało to w czerwcu. – Od 1 czerwca wprowadziliśmy zakaz pracy zdalnej, bo mamy bezpieczne biura. Po dwóch i pół miesiąca siedzenia w domu wracamy do pracy i bierzemy się za ratowanie firmy – mówił w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą" Jerzy Krzanow-ski, współwłaściciel Grupy Nowy Styl.